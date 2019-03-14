شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غد الخميس 14 مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهرة- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 0630 صباحا.

رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا.

رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهرة. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء.

رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهرة- عدن- جده. القاهرة-عدن. الاقلاع :0300 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 0730 صباحا. عدن – جده. الاقلاع : 0900 صباحا. الوصول : 1100ظهرا.

رقم الرحله : 600. خط الرحله : جده- عدن-القاهرة.

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