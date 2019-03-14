شكرا لقرائتكم خبر عن 31 خرقًا في 24 ساعة.. مليشيات الحوثي تواصل انتهاك وقف النار بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف مساء الأربعاء أن مليشيات الحوثي تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة، ووصل عدد الخروق خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 31 خرقًا، حسب “العربية”.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر يمنية عسكرية أن مليشيات الحوثي قصفت باتجاه قوات الجيش الوطني في مدينة الصالح شمال شرق مدينة الحديدة. مشيرة إلى أن عناصر المليشيا حاولت التسلل إلى مواقع الجيش شرق مدينة الصالح، لكن قوات الشرعية تمكنت من إحباط الهجوم.

Advertisements

وفي غضون ذلك، قصفت المليشيا مواقع أخرى في مدينة الدريهمي بمدفعية الهاون، ومواقع قوات العمالقة الموجودة في مديرية التحيتا.

وكانت قوات التحالف قد أسقطت مساء الأربعاء طائرة حوثية مسيَّرة فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة، الذي يوجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.

وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، العميد صادق دويد، إن محاولة المليشيا الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار يوم أمس بالصواريخ، واليوم بالطيران المفخخ “تأكيد لجديتهم في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام”.