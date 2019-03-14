شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتحمون مستشفى في إب ويقتلون جريحاً أثناء تلقيه العلاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون، الأربعاء، على اقتحام مستشفى خاص، وإعدام أحد الجرحى بمدينة إب – وسط اليمن – الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي .

وافادت مصادر محلية إن مسلحين من منطقة المنجية بمديرية ريف إب، قاموا باقتحام مستشفى خاص في مدينة إب، وأعدموا أحد الجرحى المختلفين معهم، أثناء تلقيه العلاج في طوارئ المستشفى، بإطلاق النار عليه حتى الموت.

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وبحسب المصادر “فإن خلافاً نشب بين أسرتي (الراعي ـ المقرعي) على بئر ماء، تطور إلى استخدام السلاح، وسقط فيها (أحمد أحمد سعيد المقرعي) قتيلاً فيما أصيب من الطرف الآخر (هائل سعيد قايد الراعي) الذي تم إسعافه إلى أحد المستشفيات قبل أن يتم تصفيته لاحقاً من قبل شقيق القتيل المقرعي الذي اقتحم طوارئ المستشفى بعدد من المسلحين”.

وأشارت المصادر “إلى أن المدعو” حسين المقرعي” قام باقتحام المستشفى وتصفية غريمه المصاب “هائل الراعي” وإحراق سيارته أمام المستشفى”.

وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة، واحتكام المواطنين للسلاح في ظل غياب الدولة وأجهزة الأمن منذ سيطرة الانقلابيين على المحافظة في أكتوبر 2014م.