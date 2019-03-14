شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء دعم التحالف في اليمن.. مجلس الشيوخ يستعد للتصويت والبيت الأبيض يتوعد بعرقلته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات:يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على قرار لإنهاء دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لكن البيت الأبيض أعلن رفضه لمشروع القرار وتوعد بعرقلته.وأعلن السناتور بيرني ساندرز عن التصويت ووصف الحرب بأنها “كارثة إنسانية واستراتيجية”. ساندرز، هو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السناتور الجمهوري مايك لي.وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر. وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في ديسمبر- كانون الأول، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن.لكن لكي يسري القرار يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولى مهامه في يناير/ كانون الثاني وكذلك مجلس النواب. ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضا متوقعا من ترامب، الذي يدافع عن أهمية التحالف الاستراتيجي مع السعودية.وأقر مجلس النواب نسخته من القرار في فبراير/ شباط.وأوصى مستشارو البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

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