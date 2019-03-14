شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...قرارات جمهورية تطيح بــ6 وزراء وتعيين وزراء جدد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار جمهورى يمنى رقم (86) لسنة 2019، قضت المادة الأولى منه بتعيين وزراء جدد بعدد من الوزارات، فقد تم تعيين :-

حافظ معياد وزيراً المالية

احمد عبداللاه عبدالكريم وزيراً للخارجية

عبدالله عبدالله العليمي وزيرالإدارة المحلية

منصور عبدالله البطاني وزيراً للنفط

صالح الصوفي وزير التعليم العالي

وصدر القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 2019 م قضت المادة الاولى منه بتعين الاخوة التالية اسمائهم :-

احمد العيسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية

خالد حسين اليماني مستشار سياسي لرئيس الجمهورية .

حسين عبدالرحمن باسلامة مستشار علمي لرئيس الوزراء

اوس العود نائب رئيس اللجنة الاقتصادية

كما قضت المادة الثانية من هذه القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها و ينشر بالجريدة الرسمية .