شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وصول قوات عسكرية ضخمة لمنطقة عسيلان بـ شبـوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قبل قليل طلائع قوات ضخمة لمنطقة عسيلان في شبوة. وقالت مصادر عسكرية ان قوات ضخمة تابعة للمقاومة الجنوبية والنخبة الشبوانية وصلت لمنطقة عسيلان ببيحان. وافاد المصدر ان القوات جاءت لتأمين المنطقة الحدوية.

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