مليشيا الحوثي تحاكم 14 شابا في صنـعاء بتهمة الاحتفال بعيد الحب

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عدن - ياسمين التهامي - أحالت ميليشيا الحوثي 14 شاباً إلى النيابات الخاضعة لها في صنعاء، تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة ارتداء ملابس حمراء، احتفالاً بعيد الحب.

وقالت مصادر أمنية في صنعاء أن الميليشيا، أحالت 14 شخصاً بعد مايقارب الشهر من اعتقالهم إبداعهم زنازين انفرادية في البحث الجنائي، بتهمة ارتداء “فنايل او شمزان حمراء” في عيد الحب الماضي 14 فبراير.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي أفرجت عن بعض الشباب مقابل فديات مالية كبيرة، وأن البقية الذين أحيلوا إلى النيابة تعرض أهاليهم للإبتزاز المالي مقابل وعود بالإفراج عنهم.

وافاد والد أحد الشباب المعتقلين، بأن قيادي حوثي في البحث الجنائي، طلب منه مليون ريال مقابل الإفراج عن أبنه، وأنه لم يستطيع دفع المبلغ كونه يفوق قدرته المالية.

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