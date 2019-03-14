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مشروع قرار لوقف الدعم الأميركي في حرب اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار من شأنه إيقاف دعم الإدارة الأميركية للحملة العسكرية التي تقودها في اليمن.

و قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز للصحفيين إن “القرار الذي سنصوت عليه في مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن هو أمر هام وتاريخي.  

و يتوقع ان يتم التوصل إلى قرار الأربعاء يدعو ترامب لسحب القوات الأميركية الموجودة أو التي تشارك في حرب اليمن خلال 30 يوما الا إذا كانوا يحاربون القاعدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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