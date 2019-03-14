شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قرار لوقف الدعم الأميركي في حرب اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار من شأنه إيقاف دعم الإدارة الأميركية للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
و قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز للصحفيين إن “القرار الذي سنصوت عليه في مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن هو أمر هام وتاريخي.
و يتوقع ان يتم التوصل إلى قرار الأربعاء يدعو ترامب لسحب القوات الأميركية الموجودة أو التي تشارك في حرب اليمن خلال 30 يوما الا إذا كانوا يحاربون القاعدة.
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