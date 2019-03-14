الكشف عن أسباب التراجع للدولار اليوم الاربعاء، في صنعاء وعدن وصدور توجيهات من البنك المركزي اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الأجنبية الإرتفاع خلال يوم أمس الثلاثاء 12-3-2019م في كل من صنعاء و عدن حيث وصل في وقت متأخر من مساء يوم أمس سعر شراء الريال السعودي إلى 158 ريال ، والدولار الأمريكي إلى 597 ريال في صنعاء ، و 600 ريال في عدن.



وكان من المتوقع خلال تداولات اليوم الأربعاء 13-3-2019م إحداث مزيداً من الإرتفاع ، حيث كان من الممكن للريال السعودي أن يكسر حاجز 159 ريال ، ولكن انعكست الإتجاهات بعكس التوقعات وذلك بفعل توجيهات صدرت من قبل البنك المركزي بـصنعاء موجهة لشركات الصرافة بالتوقف عن عمليات الشراء للعملات الأجنبية ليومي الأربعاء والخميس ، والزام جميع الشركات بعمليات البيع من مراكزهم الطويلة ، وتم تحذير أي شركة تخالف ذلك أو وجد لديها مراكز طويلة أو قامت بالشراء أمس الثلاثاء بدون وجود طلب حقيقي لديها فسيتخذ إجراءات صارمة ضد الشركة المخالفة.



تلك التوجيهات كان لها أثر كبير في إحداث تغييرات حقيقية في السوق حيث إنخفض سعر الريال السعودي حتى هذه اللحظة من 158 ريال إلى 156.50 ريال.



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