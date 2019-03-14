تميم وراء إفشال هدنة الحديدة "تفاصيل"

ي نشر حساب "قطريليكس" المنصة التابعة للمعارضة القطرية، اليوم، مقطع فيديو بعنوان (خراب الحمدين.. إفشال هدنة الحديدة). وقال الفيديو الذي رصده "المشهد العربي"، إن العصابة القطرية لجأت لذراعها الإرهابي لاستمرار الخراب في اليمن. وأوضح، أن قطر أمرت الحوثيين لعدم تنفيذ بنود اتفاق السويد لعرقلة عملية السلام باليمن، وتعمدت المليشيات تعطيل اتفاقية تسليم الأسرى والمختطفين. وتابع: "المجتمع الدولي انتقد ألاعيب الحمدين وتحرك لإنقاذ صنعاء ولذلك أرسلت بريطانيا وزير خارجيتها لعدن وحذر وقتها جيرمي هنت من كارثة إنسانية في اليمن".

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