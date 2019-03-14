مؤسسة "الشهيد بن حبريش" تدشن حملة للحد من انتشار حمل السلاح

دشنت مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية اليوم بمدينة سيئون حملة المناصرة للحد من انتشار حمل السلاح بتنظيم ورشة عمل بعنوان [الحد من انتشار حمل السلاح] كمرحلة اولى بمديريتي (سيئون وتريم).

وحسب مصادر محلية، بمشاركة قيادات السلطة المحلية واعضاء مجلس النواب والامن العام وقيادة المنطقة العسكرية الاولى ومديري عموم مديريتي سيئون وتريم ومكتب وزارة الأوقاف والارشاد ومكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومدير عام حقوق الإنسان وممثل عن النيابة العامة ومديري أمن مديريتي سيئون وتريم وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية ونشطاء وقانونيين وخطباء ووعاظ وعقال حارات، وفقًا للإعلامي جمعان دويل.

وفي افتتاحية الورشة التي احتضنتها القاعة الصغرى بالمجمع الحكومي بسيئون، اشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات حضرموت الوادي والصحراء / عبدالهادي عبداللاه التميمي مبادرة منظمات المجتمع المدني في تبني القضايا المجتمعية سيما بالقضية المحورية وتؤرق الجميع هي جزئية في الحالة الأمنية لا سّيما حمل السلاح ومناقشة أسبابها ومظاهرها واقتراح المعالجات من قبل قادة المجتمع عبر الاستفادة من التجارب والخبرات وتبادل الأفكار والرؤى، مؤكدا بانها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا بحضرموت الذي امتاز بالوسطية والاعتدال.

ودعا الوكيل المساعد التميمي المشاركين بالورشة إلى وضع خطوات عملية للتدرج في المعالجة للوصول إلى الهدف العام في محاربة حمل السلاح من خلال تقييد استخدام السلاح وخصوصا في الأعراس والمناسبات العامة إلى جانب ضوابط تحاسب المخالفين مع التزام أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتقييد في حمل السلاح خارج إطار العمل وتفعيل تطبيق الانظمة والقوانين على كل شخص دون استثناء.

فيما اعتبر رئيس أركان المنطقة العسكرية الاولى العميد ركن / يحيى محمد ابوعوجا بأن حملة المناصرة للحد من انتشار السلاح التي تنظمها مؤسسة بن حبريش للتنمية عمل يستحق التقدير من خلال مساهمة منظمات المجتمع المدني مع الجيش والامن في الحد من هذه الظاهرة السيئة والحرص على الأمن والامان، مؤكدا بأن الأمن هو أساس التنمية والبناء.

واشار رئيس الاركان ابوعوجا بان المجتمع الحضرمي عرف بالمجتمع الحضاري ومعروف لدى الجميع في مساهمتهم في نقل الإسلام في شرق اسيا وافريقيا وفي مختلف اصقاع العالم بالكلمة والموعظة والاخلاق والتعامل وبالعلم وليس بالبندقية وحمل السلاح وهم مثلا يقتدى به.

واضاف بقوله: بان الذي يحصل اليوم شيء يثير الاستغراب لم نلمس التعاون وإذا لا يوجد تعاون بين السلطة المحلية والاجهزة الأمنية والعسكرية ومنظمات مجتمع مدني والمواطن لا يوجد نجاح والتعاون مطلوب واليد الواحدة لا تصفق، متمنيا من الورشة والحملة الخروج بالتوصيات يسهم فيها ويتعاون فيها الجميع ليستتب الأمن والاستقرار، مؤكدا بان قيادة المنطقة العسكرية الاولى لن تألو جهدا في تنفيذ المخرجات من خلال التعاون مع الجميع.

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و بدوره عبر المدير المفوّض لمؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية فضيلة القاضي / اكرم نصيب العامري إلى اعتزاز المؤسسة بتفاعل وجهاء المجتمع والقادة العسكريين مع الورشة في وضع حلول للقضى على الأسباب المباشرة والغير مباشرة المهددة لزعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

ونوه المتحدث إلى ـن الحملة تتضمن فعاليات وانشطة توعوية وتثقيفية واجتماعية تستمر على مدى شهرين يشارك فيها نخب المجتمع وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من محاضرات وندوات وبرامج إذاعية وبروشرات وملصقات لهدف الحد من انتشار حمل السلاح ومعرفة خطورته من قبل المجتمع وتغيير سلوكه من السلبي إلى الايجابي وبصورة حضارية تتناسب مع قيم المجتمع وترسيخ قواعد الدولة المدنية القانونية.

و أشار القاضي العامري ان حمل السلاح أصبح ظاهرة تقلق الجميع وهي سبب مباشر في ارتكاب أفعال وسلوكيات مجرمة تؤدي إلى آثار يصبح تلافيها صعبا أو مستحيلا ويتعدى ضررها إلى التأثير على الأمن العام والسكينة العامة مما يوجب من الجميع الاطلاع بمسئوليتهم الرسمية والاجتماعية والدينية والاخلاقية للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها.

وفي ورشة العمل الذي أدارها الإعلامي المخضرم مدير مكتب قناة حضرموت الفضائية بحضرموت الوادي والصحراء نزار سالم باحميد قدمت 4 محاور تتمثل في المحور الأول [تنظيم حمل وحيازة السلاح في القانون اليمني] قدمه المحامي مختار بن قاضي، والمحور الثاني] مخاطر حمل السلاح وأثره في زعزعة الاستقرار والأمن العام] قدمه مدير بحث سيئون الملازم أول محمد غلاب، فيما كان المحور الثالث بعنوان [التأثيرات الاجتماعية لظاهرة حمل السلاح] قدمه الشخصية الاجتماعية والداعية الشيخ أبوبكر الهدار، والمحور الرابع الذي حمل عنوان [ظاهرة حمل السلاح وتسببها في انتهاكات حقوق الإنسان] قدمه مدير عام مكتب حقوق الإنسان بحضرموت الوادي والصحراء المحامي محمد العامري.

وتخللت الورشة نقاشات واسعة من قبل الحضور اكدت جميعها بتظافر الجهود المشتركة في الحد من ظاهرة حمل السلاح وعواقبه سيما في تفعيل الشرطة العسكرية والقيام بأجهزة الأمن والوحدات العسكرية بدورها في هذا الجانب إضافة إلى اهمية تكثيف التوعية المجتمعية واسهام دور أمة المساجد والدعاة والخطباء والشخصيات الاجتماعية والوجاهات وعقال الحارات ومنظمات المجتمع المدني مشيدين بجهود منظمة الشهيد بن حبريش للتنمية على تبنيها هذه الحملة التي تخدم المجتمع.

وتطرق المشاركون إلى العديد من الوقائع والامثلة والتي كان اسبابها حمل السلاح وما خلفه من مآسي للمجتمع، مناشدين السلطة المحلية بالوادي والاجهزة الأمنية والعسكرية بالتفاعل الجاد مع هذه الحملة وتنفيذها على ارض الواقع واستغلال تلك الحملة التوعوية للحد من حمل السلاح.

حضر افتتاح الورشة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد صالح الصيعري وعضو مجلس النواب حسن بكران باحويرث وعدد من مدراء عموم الأجهزة التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت ونائب رئيس مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء الشيخ، عوض بن منيف الجابري.