شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى العذري الذي تمنى ان يشرب «بول»احمد علي في الشمال ، يظهر بكتيبة مرافقين في الجنوب .. «شاهد احدث صورة التقطت له قبل ساعات في عدن» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي محمد الحنشي صورة للناشط الفسبوكي عيسي العذري وهو يتناول وجبة الغداء وحولة مجموعة من المرافقين المسلحين .

وقال الحنشي في منشورا رصدة موقع «صوت المغتربين» انه التقط الصورة لعيسي العذري ظهر اليوم الاربعاء اثناء تناولة وجبة الغداء في احد الاعراس بقاعة الفخامة بالعاصمة المؤقتة عدن.

واضاف الصحفي الحنشي ان عيسي العذري جاء اليهم بعد تناول وجبة الغداء واخبرهم انه تلقى تهديدات من جلال هادي وتعرض للاختطاف، وان ابو اليمامة وجه مجموعة من الافراد بمرافقته وحمايته

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وسخر الحنشي من مزاعم العذري واصفا اياه بالكذاب ، ومطالبا في ذات الوقت بارساله الى الساحل الغربي ليكون بجانب طارق صالح

يشار الى ان العذري كان قد اشتهر بعد ان ظهر في مقطع فيديو وهو يطالب ب«بول» احمد علي صالح ليتعطر به . واصفا اياه بالكازنوفا .

كما ظهر العذري في مقطع اخر وهو يطلب نفس الطلب ، ولكن هذة المرة ليشربه وليس ليتعطر به .

وعرف عن العذري بذأة اللسان وسلاطته وهو ما جعلة منبوذا ومتخبطا في ذات الشيء ، ويظهر كل فترة مع فصيل معين .