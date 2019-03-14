شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون موعد إجراء الانتخابات النيابية التكميلية في 15 محافظة يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، مساعيها لإجراء انتخابات في 34 دائرة انتخابية شاغرة، في محاولة بائسة لإستكمال نصاب عقد المجلس الذي يفتقر لأعداد أكثر من نصفه.

دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الناخبين في الدوائر الانتخابية الشاغرة، إلى التوجه في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13 إبريل القادم 2019م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب.

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وأعربت اللجنة عن أملها في أن يسهل المسؤولين في السلطات المحلية وكافة القوى السياسية والاجتماعية التعاون مع اللجان الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات أمامها، حسب إعلان اللجنة العليا للانتخابات.

يأتي هذا في سياق مساعي الجماعة للاستيلاء على المقاعد الانتخابية الشاغرة في مجلس النواب، في الوقت الذي تحاول الحكومة الشرعية استئناف جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.