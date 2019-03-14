شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : السعوديون يحتفلون بهذا المواطن اليمني القادم من صنعاء ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بإسمه وصوره ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى الشايب اليمني المعروف بصاحب مقولة ( صباح الجن والعفاريت ) بجماهير الاتحاد السعودي في ملعب الجوهرة بمدينة جدة , حيث لاقى ترحيب كبير وتجمع بعض الشباب حوله لالتقاط الصور التذكارية .

وبحسب فيديوهات متداولة تظهر حضور الشايب اليمني "عم علي" يحضر مباراة لنادى الايحاد السعودي ولأول مرة في ملعب الجوهرة بعد أن قطع مسافه 3 الاف كيلو متر قادما من اليمن .

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وتداولت اهم حسابات نادي الاتحاد السعودي في مواقع التواصل مقاطع وصور "عم علي" وهو في مدرجات الجماهير الاتحادية قائلة "شاهدوا من حضر المباراة" , بينما طالب اخرون من النادي تكريمه قائلين :" اتمنى من الاداره الاتحادية تكريم العم علي صاحب المقولة المشهورة (صباح الجن والعفاريت) لانه قطع ٣٠٠٠ كيلو ليتابع مباراة الاتحاد والفيحاء".

وغزا الشايب الصنعاني "عم علي" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتهر بمقولة "صباح الجن والعفاريت " في مقطع فيديو نشر في السناب شات عبر يوميات "جنى وعبد الخالق".

وكان قد حقق فريق الاتحاد السعودي فوزاً مستحقاً أمام نادي الفيحاء، بهدفين نظيفين، في المباراة التي كانت على ملعب “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.