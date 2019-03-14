شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تربوي كويتي يكشف على الهواء أغرب شيء طلبه من زوجته ليلة الدخلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - روى المستشار الأسري الكويتي الدكتور إبراهيم الخليفي، عن أغرب شيء طلبه من زوجته ليلة العرس، وهو رقم أعز صديقة لها، كاشفًا سبب قيامه بهذا الأمر.
وقال “الخليفي” في لقاءه ببرنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “إيش قولت لحرمتي ليلة الزواج، قولت اسمعي، من أعز صديقاتك، وأنا قولت أعز أصدقائي فلان، قولتلها هذا رقمه، وأعطيني رقم رفيقتك”.
وأضاف المستشار الأسري، أنه قال لزوجته “إذا تضاربنا وعندي شيء بقوله لها، مو لأمي ولا أمك ولا أبوي ولا أبوك ولا خالي ولا خالك، إذا تثقين في عقلها”.
وانتقد “الخليفي” في الوقت نفسه ما أسماه “اللامركزية في المشاكل الزوجية”، قائلًا: “البنت ما تخلي شيء إلا تقوله لأمها”، ناصحًا الفتيات بعدم إخراج المشاكل من البيت.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: تربوي كويتي يكشف على الهواء أغرب شيء طلبه من زوجته ليلة الدخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.