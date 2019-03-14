شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تربوي كويتي يكشف على الهواء أغرب شيء طلبه من زوجته ليلة الدخلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى المستشار الأسري الكويتي الدكتور إبراهيم الخليفي، عن أغرب شيء طلبه من زوجته ليلة العرس، وهو رقم أعز صديقة لها، كاشفًا سبب قيامه بهذا الأمر.

وقال “الخليفي” في لقاءه ببرنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “إيش قولت لحرمتي ليلة الزواج، قولت اسمعي، من أعز صديقاتك، وأنا قولت أعز أصدقائي فلان، قولتلها هذا رقمه، وأعطيني رقم رفيقتك”.

وأضاف المستشار الأسري، أنه قال لزوجته “إذا تضاربنا وعندي شيء بقوله لها، مو لأمي ولا أمك ولا أبوي ولا أبوك ولا خالي ولا خالك، إذا تثقين في عقلها”.

وانتقد “الخليفي” في الوقت نفسه ما أسماه “اللامركزية في المشاكل الزوجية”، قائلًا: “البنت ما تخلي شيء إلا تقوله لأمها”، ناصحًا الفتيات بعدم إخراج المشاكل من البيت.