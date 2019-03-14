شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حجور.. عين الحوثيين وحشودها على هذه المديرية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية، في محافظة حجة، شمال غرب اليمن، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية، بحشد مسلحيها نحو مديرية حيران المحررة بهدف استعادتها من قوات الجيش.

وقالت المصادر لـ "المشهد اليمني"، إن قوات ضخمة حوثية تستعد للتوجه نحو مديرية حيران المحررة وذلك بعد اقتحام الحوثيين مديرية كشر وكسر المقاومة الشعبية فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن فرار بعض من مقاتلي القبائل في حجور نحو حيران بعد اقتحام الحوثيين للمنطقة وارتكابها جرائم إبادة بحق أبنائها.

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إلى ذلك أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي من نوع بدر p على تجمعات للجيش اليمني في مديرية حيران غرب محافظة حجة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت أسقطت القوات الحكومية في حيران طائرة مسيرة للحوثيين كانت تحلق في سماء المنطقة.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت مديرية حيران في يونيو من العام الماضي بعد معارك عنيفة مع الحوثيين، ومنذ أشهر تسعى المليشيا استعادة المديرية، وبعد استعادة كشر باتت المديرية هدفاً رئيسياً لها.