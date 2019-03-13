مركز الملك سلمان يوزع مساعدات للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمكلا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات غذائية لفئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المكلا، بمشاركة وفد من قيادة قوات التحالف بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، فقد كان ائتلاف الخير الشريك المنفذ للمشروع قد وقع على مذكرة تفاهم مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت لتحديد الفئات المستهدفة وآليات التوزيع، وبحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي.

وخلال التوزيع أشاد وكيل المحافظة للشؤون الفنية بالمساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة واختيار الفئات الاشد ضعفا والتي تأثرت خلال الفترة السابقة ، مجددا استعداد السلطة المحلية من شانه تسهيل عملية التوزيع للمستفيدين .

من جهته أوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور أن هذه المساعدات تأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وعبر مركز الملك سلمان لتعافي الشعب اليمني، مضيفا أنه تم تخصيص 8000 سلة غذائية لمحافظة حضرموت، ويتم اليوم تسليم 850 سلة غذائية لفئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون بساحل حضرموت، وذلك في المراكز المحددة بمدينة المكلا .

وعبر المستفيدون من ذوي الاحتياجات ( وعبر لغتهم الخاصة بالإشارة ودموع الفرح) عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان والجهات المنفذة والتي تولي اهتماما خاصا بالفئات المستفيدة من المشروع .