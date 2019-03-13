قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية ، معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة ، ما أدي إلى سقوط شهيد وإصابة 17 آخرين.
وقالت مصادر محلية ، إن المليشيات الحوثية ، استهدفت معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة بصاروخ ، يعتقد أنه تم إطلاقة من منطقة الجبلية جنوب التحيتا.
فيما قالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، إن الإحصائية الأولية لضحايا قصف مليشيات الحوثي لمعسكر ابو موسى الأشعري، شهيد و17 جريح.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي على معسكر أبو موسى الأشعري بالخوخة.. وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.