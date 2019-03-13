قصف حوثي على معسكر أبو موسى الأشعري بالخوخة.. وهذا ما حدث

قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية ، معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة ، ما أدي إلى سقوط شهيد وإصابة 17 آخرين.

وقالت مصادر محلية ، إن المليشيات الحوثية ، استهدفت معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة بصاروخ ، يعتقد أنه تم إطلاقة من منطقة الجبلية جنوب التحيتا.

فيما قالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، إن الإحصائية الأولية لضحايا قصف مليشيات الحوثي لمعسكر ابو موسى الأشعري، شهيد و17 جريح.