وردنا الان.. قناة العربية تعلن قبل قليل عن خبر سار من هذه المحافظة اليمنية .. (شـاهـد الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - اسقطت دفاعات التحالف العربي طائرة حوثية مسيرة قبل قليل كانت تطير على ارتفاع منخفض في سماء معسكر التحالف العربي بالحديدة. وقالت قناة العربية قبل قليل في تغريدة عبر تويتر : ‏التحالف يسقط طائرة حوثية حلقت فوق معسكر يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار ‎. وكانت عملية اسقاط الطائرة كانت ناجحة ولم تسجل أي خسائر.

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