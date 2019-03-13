شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الميسري ولا جواس .. ظهور هذا الرجل القوي الذي يخشاه شلال شايع وعيدروس الزبيدي وقوات الحزام الامنية تعمل له الف حساب يشعر هادي بالطمأنينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتشد في هذه اللحظات مئات الأشخاص أمام مطار عدن الدولي، لاستقبال نائب مدير شرطة عدن العقيد علي الذيب أبو مشعل الكازمي الذي يعود من رحلة علاج . ويعود العقيد الكازمي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن نقل إلى القاهرة بجمهورية مصر الشقيقة لتلقي العلاج أثر إصابته في مهمة عمل أمنية في عدن . ويعتبر علي الذيب أبو مشعل الكازمي من قيادات المقاومة البارزة وأحد أقوى رجالات هادي في عدن وهو يشغل حالياً منصب نائب مدير أمن عدن . وتاتي عودة الكازمي في ظل تحركات عسكرية مريبة لقوات تابعة لقيادات لانفصال بعدن، وهو ما وصف بأنه تحضير لانقلاب غير معلن قد ينطلق في أية لحظة ضد الشرعية

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