شكرا لقرائتكم خبر عن زينبيات يطالبن الطالبات بمدارس صنعاء بفعل لا أخلاقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت عدد من طالبات المرحلة الثانوية بمدارس صنعاء عن قيام مدرسات في تلك المدارس بطلب غريب وغير أخلاقي من الطالبات يتمثل بكتابة رسائل لعناصر المليشيا أو من يصفنهم بالمجاهدين (مقاتلي المليشيا). وقالت طالبات ليمن الغد أن المدرسات طلبن من كل طالبة كتابة رسالة لواحد من "المجاهدين" حد وصفها كون تلك الرسالة سيكون لها أثر بالغ في دعم نفسيتهم في الجبهات ومواجهة "الموالين لليهود والنصارى". وأكدن أن الكثير من الطالبات رفضن ذلك معتبرات هذا الأمر غير أخلاقي ولا يحق للمدرسات أو غيرهن أن يطلبنا من الطالبات مثل هذا الطلب فكان رد المدرسات أن هذا الطلب وصل إلى المدرسة عبر مكاتب التربية والتعليم في المديريات وبموجب توجيه وزير التربية " القيادي في المليشيا الحوثية يحيى الحوثي"



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