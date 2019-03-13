شكرا لقرائتكم خبر عن كشف هوية الشخص الذي نشر تسجيل قائد مقاومة حجور باكيا شاكيا من الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح عن حقيقة تسجيل صوتي تناقل على تطبيق واتس أب قيل انه لقائد مقاومة حجور قبل استشهاده .



وقال الجميح في تغريدة له انه في صبيحة مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح زور الحوثيون مكالمة تلفونية لغرض إشاعة أن صالح قتل هارباً من صنعاء،



وأكد الجميح ان المليشيات استخدمت هذه الحلية ليغطوا على حقيقة أنه قتل مواجهاً غير هارب،



واضاف:اليوم ينشر الحوثي محادثات واتس، وتسجيلات صوتية لرجل يبكي ويستجدي، زاعمين أنه بطل اليمن أبو مسلم الزعكري. ..الكهنة هم الكهنة!

وكان التسجيل الصوتي يدعو فيه رجل يبكي لمساندة قبائل حجور ويهاجم الشرعية ويتهم قادتها بالتخوين والعمالة مؤكداً بأن قادة الشرعية هم من سلم حجور للحوثي



وتابع في التسجيل قائلاً: اما الشرعية فلا خير فيها مؤكدا بأنهم يريدون الاسترزاق فحسب



ومن جانبه استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر التسجيل الصوتي بعد استشهاد قائد مقاومة حجور وقال النشطاء ما الذي سيستفيد ناشر التسجيل الصوتي من هذه الدعوات التي تدعوا لمساندة القبائل عقب سقوط جبهة حجور بيد مليشيات الحوثي .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشف هوية الشخص الذي نشر تسجيل قائد مقاومة حجور باكيا شاكيا من الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.