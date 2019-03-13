شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصدر بيان بشان حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مجلس الأمن الدولي من تداعيات المجازر التي ترتكبها عناصر جماعة الحوثي الانقلابية ضد قبائل جحور في محافظة حجة اليمنية. وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في اليمن مجددًا في الوقت نفسه التزامه بالتوصل إلى حل سياسي في وفق المرجعيات المعتمدة. ودعا مجلس الأمن لحل في اليمن وفق القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وارتكبت جماعة الحوثي الانقلابية مجزرة جماعية، الأحد الماضي، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وجريحاً من أسرتين فقط، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال. وواصلت الجماعة تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين من أبناء وجهاء وشيوخ القبائل في منطقة العبيسة والقرى المجاورة طالت المئات، واحتجزتهم في عدد من المدارس والمراكز الصحية بالمنطقة، بعد أن حولتها إلى معتقلات كبيرة.

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