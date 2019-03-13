شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان.. العميد احمد علي عبدالله صالح يصدر توجيهات صارمة للقوات الامنية في عدن.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر العميد احمد علي عبدالله صالح وهو نجل الرئيس اليمني السابق يوم الاربعاء توجيهات امنية لقوات الحزام الامني بعدن. وقضت التوجيهات لقيادة الحزام الامني بتوفير حراسة مشددة للناشط الإعلامي المؤتمري عيسى العذري" . Advertisements وشوهد العذري ظهر اليوم وهو يتجول بشوارع مديرية المنصورة بعدن برفقة قوة حماية من قوات الحزام الامني. وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان التوجيهات التي اصدرها العميد احمد علي قضت بحماية العذري الذي يتواجد في عدن حاليا بعد تعرضه لتهديدات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. العميد احمد علي عبدالله صالح يصدر توجيهات صارمة للقوات الامنية في عدن.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.