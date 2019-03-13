شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قرار جمهوري يطيح بقائد لواء عسكري شهير يسرق مستحقات الجنود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء صحفية ان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر قرارا بتعيين قائدا جديدا لجبهة شمال الضالع واللواء 30 مدرع.

وقالت مصادر اعلامية ان الرئيس هادي عين العميد هادي أحمد مسعد العولقي قائدًا للواء 30 مدرع وقائدًا لجبهة حمك ـ قعطبة خلفا للعميد - عبدالكريم الصيادي.

ونفذ منتسبو اللواء 30 مدرع احتجاجات مستمرة منذ اشهر للمطالبة باقالة الصيادي نتيجة اختلاسه مرتبات الجنود

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