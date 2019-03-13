شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن) مساء اليوم الاربعاء 13 مارس 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي: الشراء|590 البيع | 596 الريال السعودي : الشراء| 156 البيع | 157 Advertisements أسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي : الشراء|592 البيع | 597 الريال السعودي : الشراء|157 البيع | 158



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