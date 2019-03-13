في هذه الأثناء أشاد القاضي ابراهيم بن زين بجهود الشيخ علي مرتاح ومساهمته الفاعلة مع النيابة وكافة الأجهزة القضائية في حل الكثير من القضايا الإنسانية ومنها قضايا السجناء المعسرين .
وأوضح القاضي بن زين أن درع الشكر والتقدير هو أقل واجب تقدمه النيابة رغم أنه لايساوي شيئاً مقارنة بما يقدمه الشيخ علي مرتاح من جهود جبارة وبذل سخي لحل الكثير من القضايا الإنسانية مشيرا أن الشيخ مرتاح قد ساهم بالإفراج عن أكثر من ثلاثين سجينا بعد تسديد ديونهم .
في ذات السياق دعى القاضي بن زين كافة رجال الأعمال والخيرين للإقتداء بالشيخ مرتاح والمساهمة في حل قضايا المجتمع المحلي كما دعى السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت إلى تكريم الشيخ علي مرتاح ودعوة كافة رجال الأعمال ليحذو حذو الشيخ مرتاح .
على صعيد منفصل قام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بتقديم درع الشكر والتقدير للشيخ مرتاح تقديراً لجهوده المبذولة في مجال حقوق الإنسان واخرها مساهمته في الإفراج عن الطفل الصومالي السجين في قضية اختلاس وتكفله بسداد ماعليه من ديون .
بدوره عبر الشيخ علي مرتاح عن شكره وتقديره لرئيس نيابة الإستئناف القاضي ابراهيم بن زين ومدير مكتب حقوق الانسان الأستاذ محمود القميري على هذا التكريم الغير ضروري من وجهة نظره كون هذا العمل الإنساني هو واجب ديني وأخلاقي لكل الميسورين ورجال الأعمال فهذا مجتمعهم وهذه محافظتهم ويجب عليهم المساهمه مع المعسرين والمحتاجين في بلدهم حسب تعبيره .
الجدير بالذكر أن الشيخ علي مرتاح يعمل في هذا المجال الإنساني منذ سنوات بعيداً عن الأضواء والإعلام وهو غني عن التعريف وخاصة عند السجناء والمعسرين
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الإستئناف ومكتب حقوق الإنسان بالمهرة يكرمان الشيخ علي رعفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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