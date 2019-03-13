انعقاد اجتماع لمناقشة آليات تعزيز وتفعيل نشاط اتحاد النقابات بالمهرة

عقد الاتحاد العام للنقابات العمالية بمحافظة المهرة، اليوم الأربعاء، اللقاء الموسع لأعضاء اللجان النقابية بالمديريات والمجلس العام، لمناقشة تقرير التقييمي لعمل وشاط المكتب التنفيذي للاتحاد وآليات ومقترحات تفعيل وتعزيز نشاطه ودوره.

وفي الاجتماع الذي عقد بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، قال رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بالمهرة، محفوظ عبيد عليان، إن الاجتماع خصص لمناقشة التقرير التقييمي لعمل المكتب التنفيذي للاتحاد بالمحافظة".

وأوضح أن الاجتماع بأعضاء اللجان بالمديريات يأتي أيضا للاستماع إلى همومهم ومقترحاتهم من أجل تفعيل وتعزيز دور اللجان بالمديريات في كافة المؤسسات.

وأشار إلى الاتحاد سيرفع المقترحات التي من أبرزها الوضع المعيشي للعمال وزيادة الأسعار والمشتقات والمطالبة بالعلاوات السنوية المتأخرة، إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مداخلات من بعض الأعضاء حول تقرير عمل المكتب التنفيذي، مقترحين آليات وخطوات لتفعيل الاتحاد والارتقاء بدوره لخدمة منتسبيه.