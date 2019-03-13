العبودي يرأس اجتماعا بمقاولي المهرة لمناقشة الصعوبات التي تواجههم

ترأس وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اجتماعاً ضم مجموعة من المقاولين المحليين بالمحافظة لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل المقاولين في تنفيذ المشاريع.

وشدد الوكيل العبودي على المقاولين الجدية في تنفيذ المشاريع وفق الدراسات والتصاميم المعدّة من قبل المهندسين وعدم التلاعب فيها وضرورة مراقبة جودة المواصفات والأعمال المنفذة ، مؤكداً أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كافة التسهيلات للمقاولين المكلّفين لضمان نجاح المشاريع الجاري تنفيذها.

وأوضح الوكيل العبودي أن أختيار المقاولين وتكليفهم بمشاريع في إطار المحافظة يتم عبر الشؤون الفنية بالمحافظة ، لأفتاً الى أهمية تأسيس جمعية للمقاولين لكي تسهم في ضمان حقوقهم وتسهيل مهامهم العملية.

وحث الوكيل الفني على المزيد من التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة في ايجاد معالجات المشاكل والصعوبات التي تواجه المقاولين لتحسين بيئة العمل والارتقاء بنشاطه.

ومن جهتهم عبّر المقاولين عن شكرهم وتقديرهم للوكيل العبودي على تفهمه لمطالب المقاولين ، مثمنين الجهود التي تبذلها السلطة المحلية الممثلة بمحافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت في تلبية إحتياجات المديريات من مشاريع خدمية.