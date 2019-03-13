العبودي يتفقد عدداً من المشاريع التعليمية بمديرية الغيضة

تفقد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم سير الأعمال الجارية لمشروع أستراحة طلاب كلية التربية ومشروع تأهيل روضة الوحدة بالعاصمة الغيضة بتمويل بمحلي من السلطة المحلية بالمحافظة وذلك ضمن أهتمام محافظ المهرة بالتعليم العالي وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وأوضح الوكيل العبودي أن الزيارة التفقدية تأتي ضمن خطة القطاع الفني في متابعة وتفقد سير الاداء في عدد المشاريع التعليمية التي من شأنها تسهم في استقرار سير العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة.

وأكد المهندس سالم محمد العبودي وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية أن ما تحقق من ومنجزات تربوية وتعليمية في المحافظة يأتي بدعم وأهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد للنهوض بواقع العمل التربوي والتعليمي في المحافظة.

وأشاد العبودي بمستوى الإنجاز الذي حققه المقاولين في المشاريع ، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على المتابعة المستمرة وتوفير كافة التسهيلات للجهات المنفذة وتذليل الصعاب التي تقف أمام تنفيذ هذه المشاريع.

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