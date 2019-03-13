العبودي مشاريع المياه والكهرباء في عدداً من مناطق المهرة

وناقش اللقاء مشروع تأهيل شبكة نشطون والفيدمي وإحتياجات المديرية من المشاريع الخدمية ، مبدياً استعداد السلطة المحلية بالمحافظة على مواصلة الجهود لإعادة تأهيل المشاريع الخدمية بمديرية الغيضة.
وأكد الوكيل العبودي أهتمام محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بعاصمة المحافظة وأعطائها الأولوية في المشاريع التي تنفذها السلطة المحلية بكافة قطاعاتها وبما من شأنه تطوير خدمات المياه والكهرباء بالمديرية.
وأشار الوكيل العبودي أن الخدمات العامة هي من أولويات اعمال السلطة المحلية بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات محافظ المهرة بتأهيل شبكات المياه ومؤسسة الكهرباء في عموم مديريات المحافظة.
ومن جهتـه، أعرب مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان عن شكره وتقديره لمحافظ المهرة لما يبديه من اهتمام كبير للخدمات العامة للمواطنين على مستوى مديريات المحافظة وفي مقدمتها مديرية الغيضة.
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