عاجل.. اعتراض طائرة مفخخة للحوثي حاولت استهداف مقر الفريق الحكومي

أكدت مصادر في قوات المقاومة المشتركة في محافظة الحديدة - القوات الحكومية - اعتراض طائرة مفخخة بدور طيار للحوثي حاولت استهداف مقر الفريق الحكومي لليوم الثاني على التوالي.

وقال ناطق المقاومة الوطنية - عضو الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة صادق دويد إن محاولة الميليشيات #لحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار يوم أمس بالصواريخ واليوم بالطيران المفخخ لهو تأكيد على جديتهم في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام.

وكانت المليشيات الحوثية أقدمت أمس الثلاثاء على قصف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بالصواريخ في تصعيد خطير ومحالة لنسف اتفاق السويد.

وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية ن المليشيات الحوثية استهدفت مقر الفريق الحكومي بصليات من صواريخ الكاتيوشا تزامنا مع تعثر اجتماع للجنة كان مقررا عقده اليوم برئاسة كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسغارد، جراء تعنت المليشيات المدعومة إيرانيا، وفقًا لوكالة 2 ديسمبر.

واعتبر الإعلام العسكري قصف ميليشيات الحوثي لمقر الفريق الحكومي تهديدا خطيرا لاتفاق السويد ورفضا صريحا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار.