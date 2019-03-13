محافظ شبوة يدشن المعهد التقني ويتفقد ترميم مبنى كلية المجتمع

افتتح صباح اليوم الأربعاء، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو المعهد التقني الصناعي بمدينة عتق .

وخلال الافتتاح أشاد المحافظ بالجهود التي بذلت من قبل مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومن قبل إدارة المعهد لإعادة الدراسة في المعهد واستمرار الدورات التدريبية فيه.

وقدم المحافظ شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية وائتلاف الخير للإغاثة الانسانية على جهودهم في اعادة تأثيث المعهد وتمويل الدورات التدريبية التي تقام فيه.

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كما قام المحافظ بزيارة لمبنى كلية المجتمع تفقد فيها أعمال الترميم لمبنى الكلية.

وعلى صعيد متصل، وقع اليوم الاربعاء، محافظ شبوة عقود تنفيذ مشروع تأهيل جسر غرير بمديرية الروضة بتكلفة أجمالية بلغت ( ١٤،٩٨٥،٢٣١ ) مليون ريال بتمويل من مبلغ المليار ريال الذي وجه به فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة الضروريات العاجلة بالمحافظة وتنفيذ المقاول علي عبدالله الداؤدي .

كما تم التوقيع على تنفيذ مشروع شارع الأربعين بالعاصمة عتق بطول ١٢٠٠ متر وبتكلفة أجمالية ( ٤١،٢٥٦،٦٥٠ ) مليون ريال بتمويل من من المليار ريال المخصصة من فخامة رئيس الجمهورية للمحافظة وبتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة شبوة.