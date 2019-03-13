"رويترز": قصص مرعبة ينقلها النازحون من كشر

كشف مراسل رويترز عن قصص مرعبة عاشها سكان مديرية كشر في محافظة حجة مع العدوان الذي تشنه مليشيا الحوثي منذ شهرين في حجور.

وقال مراسل رويترز محمد الغباري بتغريدة على حسابه اليوم "القصص التي نقلها النازحون من كشر مأساوية ومفجعة، قصص مرعبة عاشتها الاسر التي نزحت إلى مديرتي حيران وأسلم ".

وأضاف أن القصص "تكشف عن مدى الاستهانة بحياة اليمنيين دمرت بيوت ودفن احياء تحت أنقاضها، ومن تمكن من الفرار رمي به في العراء دون غذاء أو مأوى".

وكان الحوثي قاد العدوان على حجور واستخدم مختلف الاٍسلحة ومنها الصواريخ البالستية لقصف القرى والمنازل. ، كشف تقرير لمنظمات حقوقية في اليمن عن حصيلة أولية بشأن جرائم الحوثي في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وأوضح التقرير الذي بأن الحصيلة الأولية تشير إلى أن حالات الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء حجور بمديرية كشر خلال شهرين بلغت (7921) حالة انتهاك.

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وبين الانتهاكات: حالات القتل (205) منهم (20) طفلًا و(30) امرأة، تنوعت بين الإعدام المباشر والإعدامات الجماعية والقصف بالأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية على المنازل بمن فيها من النساء والأطفال، بالإضافة إلى استخدامهم دروعًا بشرية.

وكذلك تفخيخ وتفجير وإحراق (150) منزلًا، منها (75) تدميرا كاملا بعد نهب محتويات معظم تلك المنازل.

وإحراق وتفجير أكثر من (35) شاحنة تستخدم لنقل المياه للأسر وذلك لزيادة الحصار والمعاناة لأبناء المنطقة

فيما بلغ عدد الجرحى (480) جريحًا، منهم (60) امرأة، و(30) طفلًا. وبلغ عدد المختطفين والمخفيين قسريًا (170) منهم من اختطف وجراحه تنزف دون تقديم الخدمات الإسعافية لهم.

كما بلغت حالات التهجير القسري لعدد (1650) حالة في حين بلغ عدد الأسر النازحة أكثر من (5000) أسرة. وكذلك السيطرة على (186) مزرعة، وإتلاف (45) مزرعة.