"خنبش" يزور كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون

زار رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش اليوم كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون التي تم افتتاحها مؤخرا في إطار التعاون الشراكة بين الجامعتين وللاطلاع على أوضاع الكلية.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، استعرض عميد الكلية الدكتور حسين باكثير أوضاع الكلية والخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

وأوضح رئيس جامعة حضرموت أهمية تأسيس هذا الصرح العلمي لتخريج كوادر طبية مؤهلة تسهم في النهوض بالقطاع الصحي وكذا تخفيف العبء والازدحام على كلية الطب بجامعة حضرموت، إضافة إلى الإسهام في مواصلة التعليم الجامعي للفتاة. داعيا كافة الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد في سبيل تحقيق مراتب علمية متقدمة.