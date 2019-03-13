لجنة حفظ القرآن بجامعة حضرموت تنتهي من الإستماع للمتقدمين

أنهت اللجنة الخاصة بالمتقدمين لجائزة حفظ القرآن الكريم، في جوائز جامعة حضرموت في أسبوع الطالب الجامعي الثامن الاستماع إلى المتقدمين للمنافسة على الجوائز.

وعقدت أمس الأول جلسة استماع لعدد من المشاركين والمشاركات من عدد من كليات الجامعة، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور أحمد سقاف العيدروس، وشارك الطلاب في حفظ كتاب العزيز لعدة فئات.

وقالت الطالبة بكلية العلوم قسم الكيمياء، فاطمة فهمي باظريس، المشاركة في حفظ المصحف الشريف كاملا، تم سؤالي من قبل اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء أساتذة ولهم كل الشكر والاحترام.

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وتابعت: كان عدد الأسئله سؤالين وقد شاركت في فئه 30جزء، وراعت اللجنة أحكام التجويد وبشكل جيد، وأرجو من الله أن يوفقني للفوز في هده المسابقه.

وأضافت حفظت القرآن بعد تخرجي من الثانوية في حلقات تحفيظ القران الكريم والسنه، وأشعر بسعادة غامرة وانا اشارك على الحصول على هذا اللقب الجامعي، في أسبوع الطالب الجامعي الثامن لطلاب جامعتنا الحبيبة جامعة حضرموت.

وقال الطالب أحمد باني، من كلية التمريض لقد كانت المنافسه على جائزه حافظ الجامعه رائعه جدا ومفيده لنا كطلاب، وتبعت روح التنافس بيننا وأما لجنة الجائزة كانت ممتازة من ناحيه الاستماع والتركيز مع القارئ، وفي الأخير نشكر قيادة جامعه حضرموت على إقامه مثل هدة المنافسات.