عاجل.. التحالف العربي يعُلن إسقاط طائرة إيرانية

أعلن التحالف العربي قبل قليل، عن إسقاط طائرة إيرانية الصنع فوق معسكر بمدينة الحديدة غرب اليمن.
وقال التحالف في بيان عاجل، مساء اليوم الأربعاء، "أنه تمكن من اسقاط طائرة مسيرة فوق معسكر في الحديدة ".
وأضاف بيان التحالف، "التحالف يسقط طائرة حوثية حلقت فوق معسكر يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة".
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