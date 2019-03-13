شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :البيت الأبيض يطلب حق النقض (الفيتو) بخصوص حرب اليمن والسعودية ترحب بالقرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلب مستشارو البيت الأبيض الأربعاء، بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض ”الفيتو“ ضد قرار بإنهاء دعم واشنطن لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية. وتأتي هذه التوصية، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي، للتصويت على الأمر؛ إذ يرغب بعض المشرعين في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية

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