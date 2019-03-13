شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل عن اختطاف عدد من الجنود السعوديين في هذه المحافظة اليمنية "تفاصيل خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة الجوف، إن قبائل بني نوف اختطفت جنوداً من التحالف العربي وبرفقتهم طقمان عليهما جنود يمنيون شرق الجوف. وأضافت المصادر أن أربعة جنود سعوديين وأكثر من 10 جنود يمنيين اعترضتهم مجاميع قبلية في طريق اللوذ شرق محافظة الجوف. وأشارت مصادر أخرى إلى أن الجنود السعوديين اثنان فقط إضافة إلى طقمي حراسة يقلان عشرة جنود يمنيين تم خطفهم لتنفيذ مطالب قبلية لم يتم التحقق منها.

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