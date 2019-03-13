حضرموت: حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح وضبط المخالفين لقوانين شرطة السير



دشنت مساء أمس، الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي حضرموت، حملة أمنية واسعة بمديرية سيئون لمنع حمل السلاح وضبط المخالفين لقوانين شرطة السير. وتتضمن الحملة إزالة العواكس للسيارات والقزوزات المزعجة للدراجات النارية، والتي يشارك فيها رجال المرور والأمن العام والقوات الخاصة والنجدة وكتيبة المهام بالمنطقة العسكرية الأولى. وتهدف الحملة إلى ضبط مظاهر الاختلالات الأمنية والسيارات المشبوهة والمطلوبين أمنيا وجنائيا وضبط المخالفين للقوانين واللوائح المرورية حتى يتم القضاء على كل الاختلالات الأمنية والمرورية في مديريات وادي حضرموت والصحراء. وقال مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني لموقع "وزارة الداخلية" أن الحملة مهمتها ضبط الاختلالات الأمنية في المديريات وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة ، داعيا جميع المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن في إنجاح هذه الحملة ولما فيه مصلحة الجميع. وتشهد مديريات وبادي حضرموت اختلالات أمنية، تعد عمليات الاغتيال والقتل والاختطافات أبرز مظاهرها.



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