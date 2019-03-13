الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات إغاثية في حضرموت

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، 350 توزيع سلة غذائية شملت 28 طنًا و245 كيلو جرام استهدفت من خلالها 1750 فردًا في مناطق القرية والقوز وقاهر وباعطير بمديرية تريم محافظة حضرموت.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي بأن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغت 5102 سلة غذائية استهدفت 28602 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت بمعدل 411 طنا و731.4 كيلو جرام.

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي مساعدات غذائية لـ 140 أسرة من سكان جزيرة ميون.

وثمنت الأسرة المستفيدة من المساعدات الاغاثية جهود دولة الامارات العربية المتحدة وماتقدمه من مساعدات اغاثية وإنسانية لأبناء الشعب اليمني والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الكثير من الاسر.