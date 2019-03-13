بالصور.. ثانويات ومدارس مديرية صيرة تحتفل باليوم المدرسي

احتفلت ثانويات ومدارس مديرية صيرة محافظة عدن، اليوم الأربعاء، باليوم المدرسي، وذلك في اطار احتفالات مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن باليوم المدرسي في عموم مدارس وثانويات المحافظة.

وتضمن الحفل الذي حضره مدير مديرية صيرة خالد سيدو ومدير مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن محمد الرقيبي، ومدير مكتب التربية بالمديرية العديد من الفقرات والأنشطة الصفية واللاصفية، كما تضمن الحفل عروض ولوحات فنية واختراعات علمية للطلاب وأطباق خيرية.

وعقب الإحتفال، قام سيدو، والرقيبي، بتكريم المدرسين والمدرسات والشخصيات التربوية بشهادات تقديرية، تقديرا لجهودهم التي بذلوها في تقديم رسالتهم التعليمية.

وإحتفلت مختلف مدارس وثانويات العاصمة المؤقتة عدن، بمناسبة اليوم المدرسي، بتنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية.