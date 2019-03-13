محافظ تعز يلتقي مسؤول أممي ويناقش الجهود الإغاثية للمحافظة

التقى محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مستشار مكتب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن كولن ليك، وناقش معه الوضع الانساني في المحافظة والجهود الاغاثية التي تبذل للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظة نتيجة الحصار الذي تفرضه المليشيا الحوثية على المدينة منذ اربع سنوات.

وتطرق المحافظ في اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة المهندس رشاد الأكحلي ومهيب الحكيمي، إلى احتياجات المحافظة في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الناس. مستعرضا تطوير أداء العمل الانساني بما يحقق وضع تنموي متنامي مع سد الفجوة في جانب الأمن الغذائي.

واشاد محافظ تعز بدور برنامج الاغذية العالمي كونه يمثل جهة الامداد الاغاثي المتصل في المحافظة. مشيرا إلى اهمية الخطوة المزمع القيام بها والمتمثلة بفتح مكتب لـ (الاوتشا) في كل من التربة والمخا. مؤكدًا على اهمية هذه الخطوة من دور في تفعيل العمل الاغاثي في المحافظة.

من جانبه استعرض المسؤول الاممي دور المنظمات الاممية في تعز والجوانب التي يسعى إلى تحقيقها مع السلطة المحلية في المحافظة.