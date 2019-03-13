بالفيديو. ورشة عمل في عدن توصي بتفعيل دور الإعلام لبناء ثقافة النافذة الواحدة بالجمارك

أوصى المشاركون في ورشة العمل حول النافذة الواحدة في الجمارك، على تفعيل دور الإعلام لبناء ثقافة النافذة الواحدة ونشرها بين الجهات ذات العلاقة كمطلب أساسي لإنجاح تطبيقها، وكذا تشجيع البحث العلمي في مجال النافذة الواحدة والاستفاذة من خبرات الأكاديميين لتطبيق النافذة الواحدة وخلق فرص أعلى لضمان نجاحها.

جاء ذلك في الورشة التي نظمتها اليوم الأربعاء، كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، بمشاركة مصلحة الجمارك.

وناقشت الورشة أربعة محاور تركزت على أهمية وهدف نظام النافذة الواحدة ومتطلبات تطبيق هذا النظام ودوره في تعزيز جودة الخدمات الجمركية، واستعراض تجارب بعض البلدان في تطبيق نظام النافذة الواحدة.

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وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل مصلحة الجمارك، عبد الحكيم ردمان، ونائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، الدكتور، محمد عقيل العطاس، وعميد كلية العلوم الإدارية، الدكتور، عبد الله سعيد حزام، على أهمية النافذة الواحدة لتقديم الخدمات الجمركية بجهود عالية من خلال تحسين وتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الأطراف التجارية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مستعرضين أهمية المتطلبات الأساسية اللازمة لنجاح تطبيق نظام النافذة الواحدة، وسبل استكمالها.

وشددوا على أهمية الإمتثال للقوانين والإجراءات ذات الصلة بعمل الأجهزة الرقابية بما يعزز فعالية تحصيل العوائد وتقليل الوقت اللازم للحصول على التخليص الجمركي وزيادة مستوى الشفافية.

حضر الورشة رئيس مدرس إدارة مؤسسة مواني خليج عدن، محمد علوي امزربه، وجمع غفير من الباحثين والأكاديميين.