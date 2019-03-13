شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل.. قوات العميد طارق صالح تباغت الحوثيين وتصدر بيان ناري بشأن الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" وعضو الوفد الحكومي لإعادة الانتشار بالحديدة العميد الركن صادق دويد، أنهم حرروا رسالة من جانبهم بالموافقة على إعادة الانتشار وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

وقال العميد الركن صادق دويد، في تصريح لوكالة "خبر"، حررنا رسالة من جانبنا بالموافقة على إعادة الانتشار، واستعدادنا لتنفيذ المرحلة الأولى وأبدينا مرونة عالية لإنجاح الاتفاق.

وأوضح أن مليشيا الحوثي عقب كل جولة أو مشاورات يضعون اشتراطات جديدة بهدف عرقلة الاتفاق.

وأشار إلى أن استهداف مليشيا الحوثي لمقر الفريق الحكومي، أمس الثلاثاء، كان هدفه وأد الاتفاق.

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ولفت إلى أن استفزازات المليشيا لا تتوقف، منوهاً أن هجوم أمس (الثلاثاء) لم يخلف أي إصابات.

وكشف العميد دويد أن كبير المراقبين الأمميين الجنرال لوليسغارد سعى خلال الثلاثة أيام الماضية لمحاولة إقناع المليشيا للقبول بتنفيذ المرحلة الأولى ولكنهم يتعنتون.

وأضاف أنهم ينتظرون من الجنرال مايكل لوليسغارد رداً على ما سيتم التوصل إليه مع مليشيا الحوثي.

وأكد أن مليشيا الحوثي لا يريدون لإعادة الانتشار رقابة فعالة أي أنهم يودون تكرار المسرحية السابقة.

وأوضح أن كبير المراقبين الأمميين طلب منهم مزيداً من الوقت ليحاول إقناع المليشيا ومناقشة تفصيليات بناءً على الاشتراطات الحوثية.