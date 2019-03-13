شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يكشف عن تسريب وثائق رئاسية برسائل للحوثيين.. ويتحدث عن ”خذلان وقح” لحجور ومحاكمات..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير الزراعة والري وعضو الوفد الحكومي في مفاوضات ستوكهولم عثمان مجلي لمحاكمة قيادات عسكرية رفضت توجيهات رئاسية بتحريك وحدات عسكرية لنصرة حجور .
وقال مجلي ان حجور تعرضت لخذلان وقح من الجميع ، وأردف" هناك حسابات سياسية ضيقة ، قليلة ادب وقليلة خير وهناك توجيهات رئاسية لوحدات عسكرية لم تتحرك ولم تدخل ملعب المعركة ".
وتساءل مجلي "مديرية لها شهرين تقاتل وحدها ليش ما تحركوا..يطلبوا محاكتهم هولاء..توجيهات رئاسية للوحدات ليش ما تحركت وما هو سبب تأخرها ..يقولوا ما عندنا وحدات ويطلبوا من أي مكان آخر ".
ووصف مجلي في مداخلة منفعلة مع قناة الفضائية الإعلام بالوقح ، والمهزلة وقلة الحياء ، مشيرا الى أن من سرب اوراق التعزيزات العسكرية وهي سرية للغاية كان هدفه إرسال رسالة للحوثي وحضه بتسريع القضاء على حجور .
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