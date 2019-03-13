شكرا لقرائتكم خبر عن ليست امريكا ولا بريطانيا ...دولة عظمى تزف اسعد خبر لليمنيين في الشمال فقط وتفرح الشرعية والحوثيين وحتى التحالف يؤيد هذه الخطوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد سفير جمهورية الصين الشعبية يوم الإثنين 11مارس 2019 م لدى اليمن كانغ يونغ استعداد بلاده المشاركة في إعادة إعمار اليمن، والدفع بتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة معين عبدالملك والذي بحث معه مجالات التعاون بين البلدين وآليات تعزيزها وتطويرها، إضافة الى مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء تعمد مليشيا الحوثي الانقلابية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، واتفاق تبادل الأسرى والمختطفين

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