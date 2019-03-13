شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسمياً عن مقتل القيادي الحوثي "ابو علي" والاحتفالات تعم الجبهات .. شـاهـد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مقتل قيادي أمني بارز في المعارك الدائرة بحجور، بمحافظة حجة.
وقالت إدارة أمن محافظة عمران التي تسيطر عليها المليشيات في بيان نعي إن القيادي الحوثي أبو علي "ماجد الجيش" لقي مصرعه بغارة جوية خلال المعارك الدائرة في حجور بمحافظة حجة - شمال غرب اليمن .
ويعد القيادي الحوثي ماجد الجيش الملقب بأبو علي من أبرز القيادات الميدانية في صفوف الجماعة وأحد المتهمين بتصفية اللواء حميد القشيبي في محافظة عمران في يوليو 2014.
وعينت المليشيات الحوثية " ماجد الجيش " مديرا لأمن مديرية ريدة في محافظة عمران وعمل على حشد عشرات العناصر في صفوف المليشيات.
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