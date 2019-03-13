شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب رسمي بإنهاء دور الإمارات في اليمن.. اول دعوة سعودية للمسؤولين اليمنيين بمغادرة الرياض والعودة لتحرير وطنهم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - طالب باحث وخبير سعودي كل اليمنيين إلى النفير العام وحمل السلاح في مواجهة المشروع الحوثي بعيداً عن المشاريع الحزبية الضيقة.

ووجه المستشار الإعلامي السعودي "أحمد الشهري" دعوة عبر موقعه الرسمي على توتير، إلى لكل قادرٍ على حمل السلاح العمل على مواجهة الحوثيين،كما دعا من سماهم الفارين والمتفرجين من اليمنيين العودة إلى وطنهم لتحريره من مليشيا الحوثي الانقلابية

وقال الشهري "سقطت كشر وانكسرت حجور وهزمت القبيلة وكتائب الشرعية تسير على سلحفاة الحزبية العفنة والقبلية المقيتة"

وأضاف: أعتقد أن الشعب اليمني معنيٌ بتحرير وطنه من الاحتلال الصفوي.

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جاء ذلك على خلفية اسقاط مليشيا الحوثي الانقلابية لمنطقة حجور وتصفية قياداتها الميدانية بعد معارك استمرت نحو شهرين ، اتهمت فيها قيادات عسكرية بخذلان أبناء القبائل .

في السياق، هاجم مسؤول رفيع في الحكومة الشرعية، احدى الدول المشاركة في التحالف العربي، واتهمها بالوقوف خلف جميع المشاكل والهزائم التي تتعرض لها الشرعية والتحالف امام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشدداً على ضرورة إخراج ذلك الطرف من التحالف العربي، دون أن يسميه.

وطالب محافظ محافظة المحويت الدكتور صالح سميع ، الرئيس عبدربه منصور هادي والملك سلمان بن عبدالعزيز، بتحمل مسؤوليتهم «ثلاثين مليون يمني في اعناقكم».

وشدد سميع، على ضرورة تصحيح الوضع القائم ومعالجة الاختلال المستمر في التحالف العربي، حيث أن طرف يتعامل مع الحكومة والشرعية وكأنها نتاج لثورات الربيع العربي، ويجب أن يتم وأدها، ويتعامل معها بنفس الثورة المضادة.