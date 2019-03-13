شكرا لقرائتكم خبر عن تعز .. الزواج ممنوع الا بشرط واجب وغريب على العريس !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز .. الزواج ممنوع الا بشرط واجب على العريس !!



أصدرت السلطات الأمنية في مديرية الشمايتين ، جنوب محافظة تعز اليمنية (250 كم جنوب غرب صنعاء )، قراراً لتنظيم عقود الزواج وإقامة الأفراح في المديرية الخاضعة لسلطات الحكومة الشرعية.

وفي مذكرة أمنية من إدارة أمن المديرية، إلى الأمناء الشرعيين، منعت السلطات الأمنية الأمناء الشرعيين توثيق عقود الزواج الإ بعد أخذ أذن مسبق من الجهات الأمنية في المديرية.

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وقالت المذكرة على نسخة منها، "لا يتم عقد قران لعريس أو عروس إلا بعد الوصول إلينا والالتزام بعدم إطلاق النار ومنحهم إفادة بذلك".

وسببت السلطات هذا الإجراء الإحترازي، من أجل الحد من ظاهرة إطلاق النار في مناسبات الأعراس ،وماينتج عنها من أضرار الناتجة تتسبب بإصابات وحالات قتل كثيرة

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